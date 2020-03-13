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      Через коронавірус у Чернівцях закрили "Калинівський ринок" – один з найбільших в країні

      - Читать новость на русском
      "Калинівський ринок" є одним з найбільших в Західній Україні / molbuk.ua

      З 14 березня один з найбільших ринків в Україні "Калинівський" буде закритим. Працюватиме лише один сектор із продуктами.

      Триватиме карантин на "Калинівському ринку" щонайменше до 3 квітня, тобто у межах загальнонаціонального обмеження, яке схвалив Кабмін. Рішення закрити ринок ухвалила обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

      До того У Чернівцях посилюють карантин: обмежать роботу торгових центрів і спорткомплексів

      Вирішили, що на ринку не закриватимуть лише продуктовий сектор. Також закриють приватний ринок "Добробут", що розташований на території "Калинівського".

      Що відомо про Калинівський ринок? Цей торговельний комплекс є комунальним підприємством і займає площу у понад 35 гектарів. Він значною частиною формує бюджет міста і є місцем роботи для тисяч мешканців Чернівецької області.

      "Калинівський" ринок входить до списку найбільших в Україні і вважається найбільшим у Західній Україні. Хоч ринок майже удвічі менший за харківський "Барабашово" і одеський "7 кілометр".

      Карантин через коронавірус у Чернівцях: головне

      • Перший випадок зафіксували 3 березня: захворів чоловік, що повернувся з подорожжі Італією. Тоді в місті вперше в Україні запровадили карантин: закрили школи і скасували масові заходи.
      • Вдруге коронавірус підтвердили 12 березня: хворий також чоловік, але заразився він не напряму, а від жінки, яка повернулася з Іиалії. Наразі жінка на обсервації, але не має симптомів захворювання.
      • На коронавіркус перевірять усіх, хто контактував із хворим. Тести пройдуть і мешканці його села
      • Карантин в Чернівцях проходитиме жорсткіше, ніж в інших областях: він пошириться і на великі торгові центри, спортивні комплекси. 
      • У місті виділили лікарню, яка за потреби прийматиме хворих: її дообладнують сучасною технікою.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Компанії і ринки Новини Чернівців
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