Через коронавірус у Чернівцях закрили "Калинівський ринок" – один з найбільших в країні
З 14 березня один з найбільших ринків в Україні "Калинівський" буде закритим. Працюватиме лише один сектор із продуктами.
Триватиме карантин на "Калинівському ринку" щонайменше до 3 квітня, тобто у межах загальнонаціонального обмеження, яке схвалив Кабмін. Рішення закрити ринок ухвалила обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
До того У Чернівцях посилюють карантин: обмежать роботу торгових центрів і спорткомплексів
Вирішили, що на ринку не закриватимуть лише продуктовий сектор. Також закриють приватний ринок "Добробут", що розташований на території "Калинівського".
Що відомо про Калинівський ринок? Цей торговельний комплекс є комунальним підприємством і займає площу у понад 35 гектарів. Він значною частиною формує бюджет міста і є місцем роботи для тисяч мешканців Чернівецької області.
"Калинівський" ринок входить до списку найбільших в Україні і вважається найбільшим у Західній Україні. Хоч ринок майже удвічі менший за харківський "Барабашово" і одеський "7 кілометр".
Карантин через коронавірус у Чернівцях: головне
- Перший випадок зафіксували 3 березня: захворів чоловік, що повернувся з подорожжі Італією. Тоді в місті вперше в Україні запровадили карантин: закрили школи і скасували масові заходи.
- Вдруге коронавірус підтвердили 12 березня: хворий також чоловік, але заразився він не напряму, а від жінки, яка повернулася з Іиалії. Наразі жінка на обсервації, але не має симптомів захворювання.
- На коронавіркус перевірять усіх, хто контактував із хворим. Тести пройдуть і мешканці його села.
- Карантин в Чернівцях проходитиме жорсткіше, ніж в інших областях: він пошириться і на великі торгові центри, спортивні комплекси.
- У місті виділили лікарню, яка за потреби прийматиме хворих: її дообладнують сучасною технікою.