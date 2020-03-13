Через коронавірус у Чернівцях закрили "Калинівський ринок" – один з найбільших в країні

З 14 березня один з найбільших ринків в Україні "Калинівський" буде закритим. Працюватиме лише один сектор із продуктами.

Триватиме карантин на "Калинівському ринку" щонайменше до 3 квітня, тобто у межах загальнонаціонального обмеження, яке схвалив Кабмін. Рішення закрити ринок ухвалила обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Вирішили, що на ринку не закриватимуть лише продуктовий сектор. Також закриють приватний ринок "Добробут", що розташований на території "Калинівського".

Що відомо про Калинівський ринок? Цей торговельний комплекс є комунальним підприємством і займає площу у понад 35 гектарів. Він значною частиною формує бюджет міста і є місцем роботи для тисяч мешканців Чернівецької області.



"Калинівський" ринок входить до списку найбільших в Україні і вважається найбільшим у Західній Україні. Хоч ринок майже удвічі менший за харківський "Барабашово" і одеський "7 кілометр".

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