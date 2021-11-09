Каліцтво депутата під Одесою: жорсткий напад інсценувала поліція

Правоохоронці 6 листопада повідомили, що під Одесою напали на депутата з Херсонщини. Однак через 3 дні після цього інформацію спростували та сказали, що це було інсценування нападу.

Це зробили для того, щоб запобігти справжньому побиттю чоловіка, що могло трапитися. Наразі вже затримали зловмисника, який нібито хотів замовити цей злочин.

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Хотів поквитатися з колегою

За даними слідчих, цей злочин хотів влаштувати голова селищної ради однієї з громад Херсонщини. Він запропонував виконавцеві побити одного з депутатів його ради. За це чоловік нібито платив 7 тисяч доларів.

Голова сільради, ймовірно, розраховував, що внаслідок побиття потерпілий не зможе ходити та пересуватиметься на інвалідному візку. Як наслідок, замість господарських справ він займався б лише здоров'ям.

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Давав гроші частинами

Правоохоронці з'ясували, що задля виконання замовлення у вересні та жовтні зловмисник передав виконавцю частину оплати – 500 доларів та 37 тисяч гривень.

А викрили та затримали чоловіка вже 9 листопада. В цей ден він передавав наступну частину грошей – 2 500 доларів і 65 тисяч гривень.

Що загрожує за такий злочин

У поліції Одещини повідомили, що оголосили затриманому підозру за статтею про скоєний замах на умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо його вину доведуть у суді, то зловмисник може потрапити до в'язниці на 10 років.

Затримання чоловіка силовиками / Фото Нацполіції та Офісу Генпрокурора

Коротко про цей "напад"

Спершу повідомили, що невідомі зупинили автомобіль, у якому їхав депутат із дружиною. Їх нібито сильно побили та чоловік потрапив до лікарні з важкими пораненнями.

Тоді правоохоронці заявили, що розслідують це за статтею про важке тілесне ушкодження. Вона передбачає від 5 до 8 років ув'язнення.