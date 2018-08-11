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Камера Sony RX100 VI з’явилась у продажі в Україні: скільки треба заплатити за новинку

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Sony RX100 VI надійшла у продаж в Україні
Sony RX100 VI надійшла у продаж в Україні / tehnot.com

Нова камера Sony RX100 VI надійшла у продаж в Україні. Ціна на пристрій починається від 36 тисяч гривень.

Про це пише видання tehnot.com.

Sony RX100 VI отримала 20,1-мегапіксельну багатошарову Exmor RS CMOS матрицю з діагоналлю 1 дюйм і чіпом пам’яті DRAM. Вона також має систему швидкого гібридного автофокусування із 315 точками фазового автофокусу на матриці, яка здатна фокусувати зображення за 0,03 секунди. Це, до речі, є найшвидшим в світі автофокусуванням для камер із 1-дюймовою матрицею.

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Sony RX100 VI може проводити зйомку зі швидкістю до 24 к/с при повній роздільній здатності з безперервним автофокусуванням і створювати 4K-відео з повним зчитуванням без об’єднання пікселів.

Sony RX100 VI

Sony RX100 VI отримала найшвидше автофокусування серед конкурентів

Об’єктив ZEISS Vario-Sonnar T 24-200 ММI F2,8 — F4,5 об’єднав можливості двох діапазонів фокусних відстаней: 24-70 мм і 70-200 мм. Цього вдалося досягти завдяки конструкції об’єктива, в якій використані два асферичні елементи з ED-скла і вісім асферичних елементів, включаючи чотири вдосконалених асферичні елементи AA.

Sony RX100 VI

Sony RX100 VI можна придбати за 36 тисяч гривень

Окрім того, вперше в серії Sony RX камера отримала сенсорний затвор, який можна активувати дотиком до РК-екрану, важелем зуму із регульованою швидкістю зуму і ЖК-екраном, що нахиляється на 180 градусів вгору або на 90 градусів донизу, щоб користувач міг творчо підійти до вибору точки зйомки.

Sony RX100 VI (модель DSC-RX100M6) можна придбати в Україні за ціною 35 999 гривень.

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Теги: Техно Побутова техніка Sony
Джерело: 24 Канал
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