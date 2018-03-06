Камера Xiaomi отримає штучний інтелект

Камера нового флагмана Xiaomi зможе самостійно розпізнавати умови і об'єкти зйомки і досягати найкращих результатів. Новинка китайського виробника буде представлена ​​в кінці місяця.

Новий флагманський смартфон Xiaomi Mi Mix 2S, презентація якого відбудеться в кінці цього місяця, отримає камеру з підтримкою штучного інтелекту. Сенсор зможе самостійно розпізнавати умови зйомки і об'єкти, завдяки чому буде досягатися найкращу якість. Про це пише Onliner.

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Очікується, що камера смартфона зможе самостійно обчислювати умови, зокрема, коли йде сніг, час доби, пора року, та інші деталі.

Гаджет китайського виробника ймовірно буде оснащений модулем Sony IMX363. За іншою версією, це буде подвійний фотомодуль. Однозначної інформації поки немає.

В основу флагмана ляже топовий процесор Snapdragon 845. Обсяг оперативної пам'яті складе 8 гігабайт. Новинка також отримає 6-дюймової OLED-екран і акумулятор ємністю 3400 міліАг. Презентація пристрою відбудеться 27 березня.

Раніше повідомлялося, що новий флагманський смартфон Xiaomi Mi MIX 2S показали на "живому" фото.