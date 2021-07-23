Живе каченя закрили в камері схову супермаркету в Кам'янському: відео

У Кам'янському невідомі закрили живе каченя в камері схову одного з супермаркетів. Відео зняли очевидці, які й виявили тварину.

Наразі невідомо, хто саме з покупців приніс у магазин каченя. Втім разом також залишили ще й деякі особисті речі.

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Інцидент у супермаркеті Кам'янського, що на Дніпропетровщині, стався в обід. У місті в той час була сильна спека. До того ж у щільно закритому приміщенні каченяті не було чим дихати.

На відео помітно, що тварина відчайдушно намагається вибратися з камери схову. Вона стрибає і всіляко прагне потрапити назовні.

У камері схову супермаркету закрили живе каченя: відео

Рада ухвалила важливий закон про захист тварин

Нагадаємо, що депутати 15 липня проголосували законопроєкт №2351, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Також в Україні забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами, проводити пропаганду насильства та калічення безпритульних чотирилапих.

Відтепер власників, які жорстоко поводяться зі своїми улюбленцями, можуть позбавити права утримувати їх протягом 5 років.

Якщо поліція встановить, що господар знущався з тварини, у нього вилучать її до розгляду справи в суді.