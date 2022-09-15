Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, що виступ "Тайри" був дуже потужним. Паєвська розповіла про оточення росіянами Маріуполя та нелюдські умови у полоні.

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"Вона закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ", – сказала пані посол.

Маркарова зазначила, що свідчення парамедикині потрібні, щоб притягти росію до відповідальності. Крім цього, це увага до всіх українців, яких окупанти тримають у неволі.

Про що говорила "Тайра"

Видання The Guardian повідомило про деталі виступу Паєвської. Парамедикиня розповіла про звірства, свідком яких стала.

За словами "Тайри", росіяни ув'язнюють вагітних. Доля цих жінок нікому невідома – їх немає у списках полонених. Паєвська також стала свідком, як українського бійця били 3 години й кинули в підвал.

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Парамедикиня сказала, що окупантам байдуже навіть на дітей. Вона бачила мертву дитину на руках у матері. Крім цього, 7-річний хлопчик з кульовим пораненням помер у неї на руках.

Про ув'язнених, які у своїх камерах тижнями кричали й помирали від тортур без будь-якої медичної допомоги, а також про ув’язнених, яких змусили зняти одяг перед тим, як їх убити. Про камери тортур; понівечені тіла жінок і дітей, яких діставали з-під завалів; собак, які тягали містом людські кінцівки, – передає The Guardian слова Паєвської.

"Тайра" підтвердила, що її також катували у полоні. Російський військовий запитав її під час тортур: "Ви знаєте, чому ми це робимо з вами?". Жінка відповіла: "Тому, що ви можете".

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