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Камери і дисплеї замість дзеркал: компанія Audi втілить віртуальну концепцію в електрокросовері

Автотехнології 14 Читать новость на русском

Концепцію "віртуальних бокових дзеркал" втілює компанія Audi. В її основі – камери, які в режимі реального часу передають зображення на невеликі OLED-дисплеї, вмонтовані зсередини у двері водія та пасажира поряд з панеллю приладів. Простими дотиками до сенсорного екрана, водій може підлаштувати зображення під себе, масштабуючи його та змінюючи кут огляду.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Автотехнології Авто
Джерело: 24 канал
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