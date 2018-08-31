Камери і дисплеї замість дзеркал: компанія Audi втілить віртуальну концепцію в електрокросовері

Концепцію "віртуальних бокових дзеркал" втілює компанія Audi. В її основі – камери, які в режимі реального часу передають зображення на невеликі OLED-дисплеї, вмонтовані зсередини у двері водія та пасажира поряд з панеллю приладів. Простими дотиками до сенсорного екрана, водій може підлаштувати зображення під себе, масштабуючи його та змінюючи кут огляду.

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