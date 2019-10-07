Камери у плісняві, бранці сплять по черзі, їх б’ють: які порушення знайшли у Київському СІЗО

Слідчий ізолятор переповнений засудженими: у них немає не те, що достатньо особистого простору, а й спальних місць. Окрім того, у медчастині Київського СІЗО в’язнів "лікують" у палатах без світла та з вибитими вікнами.

Більшість камер, які, до слова, були зведені ще 200 років тому, продовжують перебувати у непридатному для утримання людей стані. Про це йдеться на сайті уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

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Річ у тім, що працівники Секретаріату української омбудсвумен Людмили Денісової навідалися до Київського СІЗО з перевірками.

Які грубі порушення вони там виявили?

Частині ув’язнених доводиться спати по черзі, чи безпосередньо на підлозі, бо не вистачає спальних місць.

Внаслідок відсутності доступу до чистої питної води, засудженим та особам, узятим під варту, доводиться пити водопровідну воду.

Камери більшості карцерів слідчого ізолятора мають недостатнє природне та штучне освітлення.

Матраци, подушки засуджених та осіб, узятих під варту, знаходиться у вкрай зношеному стані та потребують заміни та списання. Попри наявності на складах слідчого ізолятора достатньої кількості постільної білизни, в’язням її фактично не видають.

В ході візиту було виявлено ув’язненого з тілесними ушкодженнями, які були ним отримані під час перебування в слідчому ізоляторі.

У харчоблоці на час візиту не працював жоден холодильник чи морозильна камера.

В частині камер відсутні вікна та шибки. Ув’язнені закривають їх ковдрами та простирадлами.

Ув’язнені жінки не мають доступу до гарячого водопостачання. Миття більшості ув’язнених в лазні не проводиться.

У палаті-ізоляторі медчастини СІЗО утримувався хворий в’язень без виводу на прогулянку. В палаті три тижні було відсутнє світло, вибите скло у вікні та постійно текла вода з крану.



В'язні сплять на підлозі, бо в СІЗО немає місця/ фото пресслужба Уповноваженого з прав людини



У Київському СІЗО бранців б'ють/ фото пресслужба Уповноваженого з прав людини