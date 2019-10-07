Камери у плісняві, бранці сплять по черзі, їх б’ють: які порушення знайшли у Київському СІЗО
Слідчий ізолятор переповнений засудженими: у них немає не те, що достатньо особистого простору, а й спальних місць. Окрім того, у медчастині Київського СІЗО в’язнів "лікують" у палатах без світла та з вибитими вікнами.
Більшість камер, які, до слова, були зведені ще 200 років тому, продовжують перебувати у непридатному для утримання людей стані. Про це йдеться на сайті уповноваженої Верховної Ради з прав людини.
Цікаво: З церквою, джакузі і тренажерним залом: що відомо про колонію, куди етапували Зайцеву
Річ у тім, що працівники Секретаріату української омбудсвумен Людмили Денісової навідалися до Київського СІЗО з перевірками.
Які грубі порушення вони там виявили?
- Частині ув’язнених доводиться спати по черзі, чи безпосередньо на підлозі, бо не вистачає спальних місць.
- Внаслідок відсутності доступу до чистої питної води, засудженим та особам, узятим під варту, доводиться пити водопровідну воду.
- Камери більшості карцерів слідчого ізолятора мають недостатнє природне та штучне освітлення.
- Матраци, подушки засуджених та осіб, узятих під варту, знаходиться у вкрай зношеному стані та потребують заміни та списання. Попри наявності на складах слідчого ізолятора достатньої кількості постільної білизни, в’язням її фактично не видають.
- В ході візиту було виявлено ув’язненого з тілесними ушкодженнями, які були ним отримані під час перебування в слідчому ізоляторі.
- У харчоблоці на час візиту не працював жоден холодильник чи морозильна камера.
- В частині камер відсутні вікна та шибки. Ув’язнені закривають їх ковдрами та простирадлами.
- Ув’язнені жінки не мають доступу до гарячого водопостачання. Миття більшості ув’язнених в лазні не проводиться.
- У палаті-ізоляторі медчастини СІЗО утримувався хворий в’язень без виводу на прогулянку. В палаті три тижні було відсутнє світло, вибите скло у вікні та постійно текла вода з крану.
В'язні сплять на підлозі, бо в СІЗО немає місця/ фото пресслужба Уповноваженого з прав людини
У Київському СІЗО бранців б'ють/ фото пресслужба Уповноваженого з прав людини
В таких умовах утримують бранців/ фото пресслужба Уповноваженого з прав людини