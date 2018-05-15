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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Камери у смартфонах Xiaomi можуть стати найкращими у світі

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Камери у смартфонах Xiaomi можуть стати найкращими у світі
Камери у смартфонах Xiaomi можуть стати найкращими у світі / gadgets.ndtv

Смартфони від китайської компанії Xiaomi найближчим часом зможуть позмагатися із пропозиціями від інших компаній за якістю зйомки. Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь повідомив, що корпорація бере курс на покращення камер у своїх телефонах.

Про це йдеться на сайті Gizchina.

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Смартфони Xiaomi можуть конкурувати з пристроями інших виробників за потужністю, швидкістю роботи, автономністю та вартістю, але коли справа доходить до якості зйомки, найчастіше китайські ґаджети не дотягують до моделей від великих брендів.

Як стало відомо, Лей Цзюнь розіслав співробітникам листа, в якому оголосив про необхідність створення нового підрозділу. Його завданням стане поліпшення якості зйомки. Пан Цзюнь відзначив, що компанія готова виділити на це всі необхідні ресурси.

За словами очільника Xiaomi, вони повинні продовжувати накопичувати технології, щоб їх смартфони стали одними з кращих в світі за якістю зйомки. Він упевнений, що компанія зможе досягти цієї мети.

Теги: Техно Смартфони Xiaomi Китай
Джерело: 24 Канал
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