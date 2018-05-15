Камери у смартфонах Xiaomi можуть стати найкращими у світі

Смартфони від китайської компанії Xiaomi найближчим часом зможуть позмагатися із пропозиціями від інших компаній за якістю зйомки. Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь повідомив, що корпорація бере курс на покращення камер у своїх телефонах.

Про це йдеться на сайті Gizchina.

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Смартфони Xiaomi можуть конкурувати з пристроями інших виробників за потужністю, швидкістю роботи, автономністю та вартістю, але коли справа доходить до якості зйомки, найчастіше китайські ґаджети не дотягують до моделей від великих брендів.

Як стало відомо, Лей Цзюнь розіслав співробітникам листа, в якому оголосив про необхідність створення нового підрозділу. Його завданням стане поліпшення якості зйомки. Пан Цзюнь відзначив, що компанія готова виділити на це всі необхідні ресурси.

За словами очільника Xiaomi, вони повинні продовжувати накопичувати технології, щоб їх смартфони стали одними з кращих в світі за якістю зйомки. Він упевнений, що компанія зможе досягти цієї мети.