Каміння, спалені авто і сльозогінний газ: у Парижі спалахнули сутички на акціях до 1 травня

У Парижі під час демонстрацій 1 травня спалахнули сутички між поліцією та мітингувальники. Демонстранти кидали камінням у правоохоронців. Поліцейські у відповідь намагалися змусити мітингувальників відступити.

На демонстраціях у Парижі зібралися профспілкові активісти, "жовті жилети" і антикапіталісти. Невідомі в капюшонах вигукували гасла проти поліції, змішуючись з іншими демонстрантами, одягненими в жовті жилети або тими, хто тримає прапори профспілок.

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На бульварі Монпарнас кількасот антикапіталістів кидали пляшки у бік правоохоронців та палили автомобілі. Щоб тримати натовп під контролем, поліція застосувала сльозогінний газ та ґумові кулі.

У районі Монпарнас поліція затримала понад 200 людей у зв'язку з безладами. З них 148 осіб були арештовані. Правоохоронці перевірили ще понад 12 тисяч 400 протестувальників.



Сутички між поліцією та демонстрантами у Парижі 1 травня//Фото: Getty Images

Загалом по всій Франції на першотравневі демонстрації вийшло понад 150 тисяч громадян. Лише у Парижі – 16 тисяч.

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Напередодні першотравневих акцій влада країни попереджала про можливі провокації під час демонстрацій. Тож до охорони порядку залучили 7 тисяч 400 поліцейських. А ще поліція наказала зачинити понад 580 магазинів, ресторанів і кафе на шляху демонстрантів. Не працювали і деякі станції метро.

Дивіться фото з Парижа, де сталися сутички демонстрантів із поліцією (фото: Getty Images)

Що відзначають 1 травня? У перші дні травня у світі відзначають Міжнародний день робітників, або День праці. Проте різні святкування та урочистості в цей період беруть свій початок ще з часів античності та отримали назву День богині Маї – покровительки землі та родючості. Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня – читайте у матеріалі 24 каналу.