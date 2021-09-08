У мерії запланували не лише відкриття скверу та парку, а навіть запустити новий тролейбусний маршрут. Окрім цього, в місті з'явиться новий музей одного з найвидатніших авангардистів.

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Два нових сквери

На Слобожанському проспекті готуються відкрити новий сквер зі спортивним майданчиком. Там будуть не лише звичайні лавочки, а й цілком оригінальні рішення. Зокрема, у сквері повісили гамаки, а також поставили 2 великі кам'яні крісла.

Щодо дитячого майданчику, то на ньому більшість конструкцій зроблені з дерева, яке не покривали фарбою. Там є нетипові підвісні гойдалки та інші конструкції. Окрім цього, зробили й спортивну зону.

Новий сквер на Слобожанському проспекті / Фото "Стройінвест"

Оновлять маршрут тролейбуса

У місті планують відкрити до й оновлений тролейбусний маршрут №12. Він має з'єднати житловий масив "Перемога-5" із центром міста.

Маршрут пролягатиме проспектом Героїв – від бульвару Слави до провулка Добровольців. У зворотному напрямку транспорт буде рухатися до вулиці Космічної.



Тролейбус на вулицях Дніпра / Фото Вікіпедії

Музей класика 20 століття

Окрім просторів для відпочинку зроблять крок і в культурному розвитку Дніпрян. "Відкритий" повідомляє, що до 11 вересня почне працювати музей відомого художника та скульптора Вадима Сідура. Він буде розташований у приміщенні Маріїнської гімназії на Троїцькій площі.

Цей чоловік народився в 1924 році в тодішньому Катеринославі (стара назва Дніпра). Він ще за життя був відомим художником, скульптором і авангардистом. Окрім цього, він відзначився як поет і прозаїк. Проте через жорстку цензуру найчастіше публікувався на Заході та у самвидаві.



Портрет Вадима Сідура / Фото gorod.dp.ua