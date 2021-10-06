У Кам'янському двоє дітей ледь не померли через отруєння наркотиками

На Нікопольській у Кам'янському двоє дівчат лежали посеред вулиці без свідомості. За словами однолітків, підлітки вживали наркотики. На щастя, їм допоміг поліцейський.

Непритомних підлітків побачив випадково патрульний у день вихідного. Трапилось це 4 жовтня увечері.

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Не реагували і майже не дихали

Патрульний їхав у справах зі своєю дружиною. Раптом дорогою він помітив двох дівчат, що лежали без свідомості просто на землі. Поліцейський швидко зреагував і кинувся допомагати підліткам.



Одна з неповнолітніх мала слабке дихання. Всього – один вдих за 25 секунд. До того ж зіниці дітей не реагували на світло.

Вживали наркотики