У Кам'янському двоє дітей ледь не померли через отруєння наркотиками
6 жовтня 2021 , 17:33Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Дніпропетровщини
На Нікопольській у Кам'янському двоє дівчат лежали посеред вулиці без свідомості. За словами однолітків, підлітки вживали наркотики. На щастя, їм допоміг поліцейський.
Непритомних підлітків побачив випадково патрульний у день вихідного. Трапилось це 4 жовтня увечері.
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Не реагували і майже не дихали
Патрульний їхав у справах зі своєю дружиною. Раптом дорогою він помітив двох дівчат, що лежали без свідомості просто на землі. Поліцейський швидко зреагував і кинувся допомагати підліткам.
Одна з неповнолітніх мала слабке дихання. Всього – один вдих за 25 секунд. До того ж зіниці дітей не реагували на світло.
Вживали наркотики
- Інспектор викликав швидку допомогу та, взявши мобільний однієї з дівчат, зателефонував їхнім батькам.
- Швидка забрала непритомних до лікарні.
- Однолітки-очевидці розповіли, що, ймовірно, підлітки вживали наркотичні речовини.
- Про стан дітей після госпіталізації не повідомляють.