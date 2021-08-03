Про це стало відомо 3 серпня. Інформацію журналістам надала інспекторка Кам'янського відділу поліції.
До теми Двічі зґвалтував та возив містом: у Сумах чоловік знущався з дівчини
Відкрили кримінальне провадження
Чоловік ґвалтував трьох дітей: віком 12, 14 і 17 років. Батько вступав з ними в статевий зв'язок природним і неприродним шляхом близько 5 років (починаючи з 2016 року).
Зловмиснику оголосили підозру за зґвалтування дітей віком до 14 років. Стаття передбачає позбавлення волі на термін 10 – 15 років. Зараз триває досудове розслідування та судово-медична експертиза. Чоловік відмовляється коментувати ситуацію.
Останні випадки зґвалтування неповнолітніх
- На Тернопільщині 27 липня 17-річний хлопець зґвалтував 13-річну дівчинку. Трапилось це під час відпочинку. Місцеві спільноти пишуть, що потерпіла відпочивала на річці з друзями.
- Біля Хмельницького 22 червня чоловік 45 років зґвалтував 12-річну дівчинку. Зловмисник підстеріг її біля будинку. Про це в поліцію повідомила мати підлітка.