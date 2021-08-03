Про це стало відомо 3 серпня. Інформацію журналістам надала інспекторка Кам'янського відділу поліції.

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Відкрили кримінальне провадження

Чоловік ґвалтував трьох дітей: віком 12, 14 і 17 років. Батько вступав з ними в статевий зв'язок природним і неприродним шляхом близько 5 років (починаючи з 2016 року).

Зловмиснику оголосили підозру за зґвалтування дітей віком до 14 років. Стаття передбачає позбавлення волі на термін 10 – 15 років. Зараз триває досудове розслідування та судово-медична експертиза. Чоловік відмовляється коментувати ситуацію.

Останні випадки зґвалтування неповнолітніх