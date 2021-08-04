Про масове отруєння у Держпродспоживслужбу Дніпра повідомили з Кам'янського центру хвороб МОЗ України. Результати дослідження опублікували 2 серпня.

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Холодильники не працювали

За результатами експертизи виявили, що в деяких кіосках немає проточної холодної та гарячої води. Також – відсутня каналізація.

Працівники, які готують шаурму, не мають медичних книжок і не проходять медогляду.

Усі продукти зберігали в поганих умовах, зокрема на підлозі.

Холодильники просто не працювали.



У Дніпрі в кіоску люди масово отруїлись шаурмою / Фото Держпродспоживслужби Дніпропетровщини

Як покарають власника

Як наслідок, кіоски закрили на 10 днів. Оператору ринку, де вони розташовані, сказали виправити помилки та склали протокол.

Чоловік має сплатити штраф за недотримання правил щодо зберігання продуктів – 36 тисяч гривень. Наразі ще триває розслідування.

Зверніть увагу! Нещодавно в Івано-Франківську трапився схожий випадок. У дитячому таборі почали масово труїтись діти. До лікарні потрапили 17 осіб. У них діагностували гострий гастроентерит.



Що робити у разі харчового отруєння / Інфографіка 24 каналу