У Кам'янському жінка кинулася під авто, коли гуляла з чоловіком

Під Дніпром жінка вирішила накласти на себе руки після розмови з чоловіком. За словами очевидців, він повідомив дружині, що хоче розлучитися. Жінка лягла на дорогу і її на смерть переїхало авто.

Інцидент, що стався в ніч з 5 на 6 листопада, потрапив до об'єктива однієї з встановлених неподалік камер. У мережі згодом опублікували це відео. Поліція офіційно не підтвердила факт нещасного випадку.

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Розпач через розлучення

Розмова чоловіка з дружиною призвела до жахливих наслідків. Як розповідають свідки, пара гуляла на мосту через Дніпро. Згодом вони посварилися, бо чоловік заявив жінці, що має намір розлучатися.

Вона, своєю чергою, зазначила, що життя їй тепер не потрібне. Тоді жінка лягла прямо посеред проїжджої частини й згодом її переїхало авто. Загибла, напевне, настільки була засмучена, що не думала про трагічні наслідки. Самогубця померла на місці.

Медики, що прибули на місце інциденту за викликом, лише констатували смерть. На відео чути крики жінки під час сварки і жахливий розпач чоловіка, який кричить: "Ну як?".

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