Канада першою з G7 легалізувала марихуану

Сенат Канади більшістю голосів прийняв закон, який регламентує правила виробництва, зберігання і продажу рекреаційної марихуани.

Про це повідомляє ВВС.

Законно купувати та вживати марихуану для власних потреб канадці зможуть вже у вересні 2018-го. Закон ще має підписати генерал-губернатор. Опісля уряд визначить дату його вступу в силу.

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З 2001 року марихуана була легалізована в Канаді для медичного вживання.

Новину уже прокоментував прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо, який зробив легалізацію марихуани однією з своїх провідних передвиборчих обіцянок.

Нашим дітям було занадто просто дістати марихуану, а злочинцям – наживатися на ній. Сьогодні ми змінили це,

– написав політик.

Купляти марихуану можна буде після досягнення 18 річного віку, у деяких провінціях – з 19. Дорослим громадянам буде дозволено мати при собі до 30 грамів висушеної марихуани.

Додамо, першою країною, яка легалізувала виробництво і продаж марихуани, став в грудні 2013 року Уругвай.