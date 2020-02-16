Канада прагне вдосконалити угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Міністерка міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі розпочала публічні консультації щодо вдосконалення угоди про зону вільної торгівлі з Україною. Раніше спільний прагнення до модернізації цієї угоди висловлювали канадський прем'єр Джастін Трюдо та український президент Володимир Зеленський.

Така ініціатива ґрунтується на давніх економічних відносинах між державами та постійній підтримці Канадою України, яка стає стабільною і процвітаючою державою, зазначає у своєму повідомленні канадський уряд.

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Там також наголошують, що після того, як угода про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою набула чинності, значно зросли економічні відносини між двома державами, що створило економічну вигоду для обох сторін.

Консультації щодо удосконалення угоди дозволять канадським бізнесу, промисловості та усім громадянам визначити свої пріоритети у торгівлі з Україною. Вони триватимуть до 16 березня 2020 року.

Канада зобов'язана забезпечити своїм громадянам та бізнесу доступ до можливостей та клієнтів, доступних на світовому ринку. Завдяки цій публічній консультації я закликаю всіх канадців висловитися щодо майбутньої модернізації нашої важливої ​​угоди про вільну торгівлю з Україною,

– пояснила міністерка Мері Енджі.

Угода про ЗВТ з Канадою: що відомо?Угода про зону вільної торгівлі між Канадою та Україною була підписана у липні 2016 року, а набула чинності з 1 серпня 2017-го. Вона відкрила для українських експортерів та товарів 98% канадського ринку.



Втім обсяги торгівлі між двома державами досі залишаються незначними. Так, Канада навіть не потрапила у список 45 ключових торгівельних партнерів України у 2019 році, куди потрапили усі країни, які наторгували з нашою державою на понад 400 мільйонів доларів протягом минулого року.