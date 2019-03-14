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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Канада виділить Україні гроші для боротьби з пропагандою під час виборів

      54 Читать новость на русском
      Христя Фріланд
      Христя Фріланд / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд зазначила, що гроші підуть на втілення ініціатив для протидії негативному впливу дезінформації на українські вибори.

      Вона також додала, що метою фінансування є підтримка виборчої реформи в Україні та підвищення участі жінок у виборах. Фріланд також наголосила, що Канада "завжди виступатиме на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності".

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      Раніше Канада вже заявляла про виділення суми у розмірі 25 мільйонів доларів для України. Ця сума буде спрямована для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання у виборчий процес, а також для забезпечення його прозорості.

      Тоді Христя Фріланд закликала представників Держдепу і Єврокомісії приєднатися до Канади і ОБСЄ у справі забезпечення прозорості українських виборів.

      Що відомо про президентські вибори 2019 в Україні?Українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на цій посаді щонайменше 5 років. Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.

      вибори в Україні, президентські вибори 2019

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      Теги: Новини України Новини політики Канада Гроші Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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