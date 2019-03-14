Канада виділить Україні гроші для боротьби з пропагандою під час виборів

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд зазначила, що гроші підуть на втілення ініціатив для протидії негативному впливу дезінформації на українські вибори.

Вона також додала, що метою фінансування є підтримка виборчої реформи в Україні та підвищення участі жінок у виборах. Фріланд також наголосила, що Канада "завжди виступатиме на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності".

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Раніше Канада вже заявляла про виділення суми у розмірі 25 мільйонів доларів для України. Ця сума буде спрямована для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання у виборчий процес, а також для забезпечення його прозорості.

Тоді Христя Фріланд закликала представників Держдепу і Єврокомісії приєднатися до Канади і ОБСЄ у справі забезпечення прозорості українських виборів.

Що відомо про президентські вибори 2019 в Україні?Українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на цій посаді щонайменше 5 років. Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.