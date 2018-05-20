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Канада виділить термінову фінансову допомогу на придушення смертоносного захворювання у Конго

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Канада виділить термінову фінансову допомогу на придушення смертоносного захворювання у Конго
Канада виділить термінову фінансову допомогу на придушення смертоносного захворювання у Конго / Фото з відкритих джерел

2,5 мільйона доларів виділить Канада на придушення спалаху лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго.

Про це заявила міністр міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо, повідомляє Укрінформ.

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"Для взяття під контроль чинного спалаху Еболи, необхідно не допускати подальшого поширення віруса. Ці невідкладні кошти будуть передані безпосередньо поважним гуманітарним партнерам й дозволять медикам та групам реагування й надалі тримати під контролем цей спалах", – сказала міністр.

Також зазначається, що Канада профінансує низка проектів Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Лікарів без кордонів", ЮНІСЕФ та Всесвітньої продовольчої програми ООН, що дозволить боротися із поширенням хвороб, постачати питну воду та санітарні засоби, а також надавати логістичну та координаційну допомогу.

Нагадаємо, Демократичній Республіці Конго оголосили про новий спалах небезпечної лихоманки Ебола через майже 10 місяців після завершення попереднього спалаху, 17 людей загинуло.

Що таке вірус Ебола? Один з найжахливіших вірусів на планеті. Ебола є віддаленим родичем деяких легеневих вірусів, кору і сказу. Але в результаті еволюції він сконцентрував в собі найгірше з усіх відомих вірусів. Перший випадок спалаху захворювання вірусом Ебола трапився в Заїрі, в 1976 році.

 

 

Теги: Здоров'я Вірус Ебола Конго
Джерело: 24 Канал
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