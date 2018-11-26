Канада закликала Росію звільнити захоплені українські судна

У Канаді засудили агресію Росії проти України у Керченській протоці та закликали негайно звільнити захоплені українські військові судна.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у своєму Twitter.

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Канада засуджує агресію Росії проти України у Керченській протоці. Ми закликаємо РФ до негайної деескалації, звільнення захоплених суден та відновлення свободи навігації,

– наголосила Фріланд.

Вона додала, що “Канада непохитна у підтримці суверенітету України”.

Le Canada condamne l’agression russe contre l’#Ukraine dans le détroit de #Kertch. Nous demandons à la #Russie de désamorcer immédiatement, libérer les navires capturés & permettre la liberté de passage. Le Canada est indéfectible dans son soutien à la souveraineté de l'Ukraine. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 листопада 2018 р.

Раніше Христя Фріланд з нагоди 85-ї річниці Голодомору заявила, що Канада завжди буде підтримувати Україну у відбитті агресивних нападів з боку Росії.

25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.