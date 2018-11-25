Канада завжди захищатиме суверенітет і територіальну цілісність України, – Фріланд
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд з нагоди 85-ї річниці Голодомору заявила, що Канада завжди буде підтримувати Україну у відбитті агресивних нападів з боку Росії.
Про це Христя Фріланд написала у своєму Twitter.
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Канада завжди разом з Україною буде виступати проти спроб обмежити її право на самовизначення, в тому числі Росією, і захищати народ України, її суверенітет і територіальну цілісність,
– сказала Фріланд.
Вона також нагадала, що організатори Голодомору-геноциду хотіли зломити волю української нації і заперечували свої дії.
"Спроба знищити український дух провалилася. Сьогодні і завжди ми пам'ятаємо про цю жахливу главу історії людства і шануємо пам'ять жертв", – наголосила міністр.
До слова, Канада офіційно визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відповідний законопроект до верхньої палати парламенту внесла саме Рейнел Андрейчак.
Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.
Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні: