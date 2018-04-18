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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Канаді не пропонували приєднатись до авіаударів по Сирії

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо / Фото з вільних джерел

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країну завчасно поінформували про підготовку авіаудару по Сирії, однак не просили долучитися.

Про це повідомляє Ottawa Citizen.

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Він додав, що Канада підтримала операцію США, Великої Британії і Франції. Та назвав авіаудари по Сирії "прикрими, але потрібними" для того, щоб не допустити застосування хімічної зброї сирійською владою проти власного народу.

Трюдо зазначив, що агресія Росії в Україні, підтримка сирійського режиму та отруєння Сергія Скрипаля продемонстрували, що РФ не хоче бути позитивним гравцем на світовій арені.

14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії Новини політики Канада Джастін Трюдо
Джерело: 24 Канал
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