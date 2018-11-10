Канадська компанія медичних конопель інвестуватиме в Європу

Одна з найбільших у світі медичних компаній, яка спеціалізується на ліках з канабіса, Canopy Growth Corp. планує витратити понад 100 мільйонів євро на вирощування медичних конопель у Європейському Союзі.

Про це повідомляє BNN Bloomberg.

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Компанія хоче побудувати дві нові виробничі потужності для вирощування конопель, які використовуватимуть у лікуванні. Нові вирощувальні комплекси планують збудувати в Італії, Греції чи Іспанії.



Брюс Лінтон, головний виконавчий директор Canopy Growth Corp./ Фото Bloomberg News

Канадська компанія медичних конопель вже має партнерство з Alcaliber SA у Мадриді, що передбачає дозвіл на використання насіння Canopy. Крім того, компанія майже закінчила будівництво фабрики в Данії, яка до кінця наступного року вироблятиме не більше 200 кілограмів конопель на тиждень.

Як відомо, у Німеччині вживання конопель дозволене лише за призначенням медиків. З 2019 року лікарські препарати планують виробляти не тільки з імпортованого матеріалу, але також з вирощених на території країни рослин, оскільки федеральний уряд відмовився від державної монополії на імпорт, і відкрив ринок для іноземних і внутрішніх компаній.

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Чим корисне медичне використання конопель?Основні активні речовини конопель – канабіноїди – ефективний засіб при епілепсії, розсіяному склерозі, хворобах Паркінсона, Альцгеймера та ще цілої низки захворювань та розладів. Коноплі також можуть бути дієвим знеболювальним та покращувати самопочуття, наприклад у онкохворих.

Нагадаємо, що Канада – друга у світі зняла заборону на вживання марихуани в рекреаційних цілях. А все тому, що канадські можновладці упевнені: громадські свободи поширюються й на цю сферу, і жителі країни зможуть відповідально розпорядитися наданою свободою.