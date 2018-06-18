Канадське місто заклеїли плакатами з бойкотом ЧС-2018 у Росії: фото

У центрі канадської Оттави невідомі розклеїли плакати, які критикують та закликають до бойкоту Чемпіонату світу з футболу, що наразі триває в Росії. На плакатах зображені картини київського художника Андрія Єрмоленка, які раніше викликали чималий резонанс у мережі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив громадський активіст Сергій Щелкунов, додавши відповідні фото.

Зазначимо, що у своїх ілюстраціях Єрмоленко показав, що ЧС-2018 – це не лише спорт. Це військова агресія, збиття пасажирського літака, арешти, вбивства, за якими стоїть російська влада – та сама, яка організувала Чемпіонат світу з футболу.

На опублікованих фото видно, що на стовпах канадського міста розмістили величезні плакати. Деякі з них вже почали зривати перехожі.

Читайте також: Фотофакт: У Нідерландах випустили поштові марки з бойкотом ЧС-2018 у Росії