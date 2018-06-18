12:52
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Канадське місто заклеїли плакатами з бойкотом ЧС-2018 у Росії: фото

791 Читать новость на русском
В Канаді з'явилися плакати, які закликають бойкотувати ЧС-2018 у Росії
В Канаді з'явилися плакати, які закликають бойкотувати ЧС-2018 у Росії / Facebook-сторінка Сергія Щелкунова

У центрі канадської Оттави невідомі розклеїли плакати, які критикують та закликають до бойкоту Чемпіонату світу з футболу, що наразі триває в Росії. На плакатах зображені картини київського художника Андрія Єрмоленка, які раніше викликали чималий резонанс у мережі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив громадський активіст Сергій Щелкунов, додавши відповідні фото.

Зазначимо, що у своїх ілюстраціях Єрмоленко показав, що ЧС-2018 – це не лише спорт. Це військова агресія, збиття пасажирського літака, арешти, вбивства, за якими стоїть російська влада – та сама, яка організувала Чемпіонат світу з футболу.

На опублікованих фото видно, що на стовпах канадського міста розмістили величезні плакати. Деякі з них вже почали зривати перехожі.

Читайте також: Фотофакт: У Нідерландах випустили поштові марки з бойкотом ЧС-2018 у Росії

 

 

Теги: Новини України Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту Новини Росії Канада
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сьогодні, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 140
У Росії ведмідь накинувся на дресирувальника під час виступу цирку: моторошне відео
сьогодні, 09:39 У Росії ведмідь накинувся на дресирувальника під час виступу цирку: моторошне відео
1555
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Як фінал Ліги Чемпіонів вплинув на імідж України: враження фанів
сьогодні, 09:48 Як фінал Ліги Чемпіонів вплинув на імідж України: враження фанів
Олена Кук 1279
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сьогодні, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 1394
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук