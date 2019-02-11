Канадські компанії візьмуть участь у модернізації харківських літаків

Канадські компанії готові брати участь у виробництві та модернізації АН-74, що виготовляються на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві.

Про це розповів голова правління компанії FED Віктор Попов, передав сайт Коментарі.Харків.

Читайте також: Рейс МАУ з Афін до Києва відклали через невідому речовину на борту літака

Він наголосив, що наразі Україна пасе задніх на ринку авіаційної продукції – в експортному ВВП країни авіаційна промисловість становить всього 1%. Також Віктор додав, що прагне, аби держава більше переймалася вітчизняним авіабудуванням.

Для відродження Харківського авіаційного заводу є кілька альтернативних пропозицій з боку нашої компанії, проте їх завжди блокують, а регуляторні органи не діють,

– повідомив Попов.

Голова FED зазначив, що одна з таких пропозицій – співпраця з канадськими компаніями, які готові брати участь у виробництві та модернізації АН-74.



Літак АН-74

За словами Попова, інвестиції в модернізацію та сертифікацію літака складуть близько 250 мільйонів доларів.

Всі ці кошти можна буде повернути в перші роки запуску виробництва, за умови випуску хоча б 5 літаків на рік,

– підсумував Віктор Попов.

Варто зазначити, що компанія FED готова розпочати участь у цьому проекті вже 2019 року, якщо вирішать його реалізовувати.