19:00
23 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Канадські лікарі приїхали до Львова, аби врятувати життя українських дітей

      320 Читать новость на русском
      Канадські лікарі приїхали до Львова
      Канадські лікарі приїхали до Львова / unsplash.com

      До Львова приїхали канадські хірурги, які разом зі львівськими медиками, рятуватимуть життя маленьких українців. Загалом заплановано понад 10 операцій та оглядів. Таку поїздку канадці влаштовують уже не вперше, на рахунку заокеанських медиків є десятки врятованих життів в Україні.

      Делегація у складі нейрохірургів, неонатологів, нейрофізіолога та хірурга, на чолі з професором Джеймсом Руткою, цього разу перебуває у Львові впродовж тижня – з 16 до 23 червня. 

      Читайте також: Масові страйки лікарів в Індії: медики просять захистити їх від пацієнтів – фото, відео

      П'ятнадцятирічний Ростислав згадав, як три роки тому дізнався про свій діагноз – рак головного мозку. Тоді його одразу прооперували, однак стався рецидив і на операційному столі хлопець опинився вдруге.

      Упродовж чотирьох годин життя хлопцю рятували львівські та канадські хірурги. Дитячий нейрохірург Тарас Микитин наголосив, що кожна повторна операція є складнішою за первинну. Він додав, що зміни, які відбулися у мозку після першої операції, зазвичай викликають певні труднощі при повторному втручанні. 


      Ростислава рятували львівські та канадські хірурги

      Канадські лікарі на чолі з професором Джеймсом Руткою вже в сьоме приїхали до Львова. За тиждень команда медиків влаштує там майже сотню консультацій для дітей. Попереду кілька операцій, а також лекції для колег-медиків.

      Це складні операції, їхній ризик дуже високий. Ми оперували пацієнтів, які мають пухлини головного мозку, інфекції та епілепсію. Здебільшого ми спостерігаємо й допомагаємо докторові Микитину і нейрохірургічній службі, якою він керує,
      – сказав канадський нейрохірург Джеймс Рутка.


      Канадський лікар українського походження Джеймс Рутка

      Тим часом головний лікар Дитячої клінічної лікарні Львова Дмитро Квіт заявив, що лікар не повинен зациклюватись суто на процесі лікування. Він має бачити набагато ширше, наприклад, спрогнозувати як неправильна тактика може впливати на подальший розвиток цієї дитини.

      До слова, у 2018 році делегація канадських лікарів із SickKids Hospital, що в Торонто, провела понад 50 безкоштовних консультацій та 7 складних операцій хворим діткам з різних областей України.

      Усього, за сім років такої благодійної роботи закордонні фахівці спільно зі львівськими хірургами прооперували понад двадцять маленьких пацієнтів. Припиняти співпрацю медики не планують, адже на їх допомогу чекають ще сотні дітей по всій країні.

      Дивіться відео: канадські та українські хірурги об'єдналися, аби врятувати дітей

      Про переваги медичного страхування в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      КиївПрайд 2019: провокації та затримання на Марші рівності
      сьогодні
      3927
      Теги: Новини України Новини Львова Лікування Діти і неповнолітні Новини Здоров'я Медицина
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: иногда кажется, что войны не было и нет
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: иногда кажется, что войны не было и нет
      Ольга Черненко 2
      Підробки та кримінал: як кандидати в нардепи борються за голоси виборців
      сьогодні , 17:30 Підробки та кримінал: як кандидати в нардепи борються за голоси виборців
      Тетяна Мартинюк 166
      Не просто розпис, а вітамін, який дає натхнення
      сьогодні , 16:00 Не просто розпис, а вітамін, який дає натхнення
      Ukrainer 288
      США хочуть, щоб Україна кинула виклик російській армії, – The Washington Examiner
      сьогодні , 12:08 США хочуть, щоб Україна кинула виклик російській армії, – The Washington Examiner
      Світові Медіа 9215
      Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      сьогодні , 09:20 Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      5329
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук