Канадські лікарі приїхали до Львова, аби врятувати життя українських дітей

До Львова приїхали канадські хірурги, які разом зі львівськими медиками, рятуватимуть життя маленьких українців. Загалом заплановано понад 10 операцій та оглядів. Таку поїздку канадці влаштовують уже не вперше, на рахунку заокеанських медиків є десятки врятованих життів в Україні.

Делегація у складі нейрохірургів, неонатологів, нейрофізіолога та хірурга, на чолі з професором Джеймсом Руткою, цього разу перебуває у Львові впродовж тижня – з 16 до 23 червня.

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П'ятнадцятирічний Ростислав згадав, як три роки тому дізнався про свій діагноз – рак головного мозку. Тоді його одразу прооперували, однак стався рецидив і на операційному столі хлопець опинився вдруге.

Упродовж чотирьох годин життя хлопцю рятували львівські та канадські хірурги. Дитячий нейрохірург Тарас Микитин наголосив, що кожна повторна операція є складнішою за первинну. Він додав, що зміни, які відбулися у мозку після першої операції, зазвичай викликають певні труднощі при повторному втручанні.



Ростислава рятували львівські та канадські хірурги

Канадські лікарі на чолі з професором Джеймсом Руткою вже в сьоме приїхали до Львова. За тиждень команда медиків влаштує там майже сотню консультацій для дітей. Попереду кілька операцій, а також лекції для колег-медиків.

Це складні операції, їхній ризик дуже високий. Ми оперували пацієнтів, які мають пухлини головного мозку, інфекції та епілепсію. Здебільшого ми спостерігаємо й допомагаємо докторові Микитину і нейрохірургічній службі, якою він керує,

– сказав канадський нейрохірург Джеймс Рутка.



Канадський лікар українського походження Джеймс Рутка

Тим часом головний лікар Дитячої клінічної лікарні Львова Дмитро Квіт заявив, що лікар не повинен зациклюватись суто на процесі лікування. Він має бачити набагато ширше, наприклад, спрогнозувати як неправильна тактика може впливати на подальший розвиток цієї дитини.

До слова, у 2018 році делегація канадських лікарів із SickKids Hospital, що в Торонто, провела понад 50 безкоштовних консультацій та 7 складних операцій хворим діткам з різних областей України.

Усього, за сім років такої благодійної роботи закордонні фахівці спільно зі львівськими хірургами прооперували понад двадцять маленьких пацієнтів. Припиняти співпрацю медики не планують, адже на їх допомогу чекають ще сотні дітей по всій країні.

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