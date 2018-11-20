Канадських керлінгістів вигнали з турніру через пияцтво
Команду з керлінгу на чолі з олімпійським чемпіоном Раяном Фрайом вигнали з канадського турніру за погану поведінку та пияцтво.
Читайте також: Медаль керлінгістів з Росії передадуть Норвегії ще до кінця Олімпіади-2018
Раян Фрай і його товариші по команді втратили свою фінальну гру в Red Deer Curling Classic в Альберті після того, як фанати та суперники поскаржилися на них.
Про це повідомляє BBC.
Група спортсменів розбила щітки для гри та пошкодила роздягальні.
Вони вийшли, щоб завивати. Вони були надзвичайно п'яні, ламали щітки та лаялися,
– повідомив один із менеджерів змагань Вейд Турбер.
Раян Фрай, який виграв золото для Канади на зимових Олімпійських іграх 2014 року, вже попросив вибачення за інцидент.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Тенісист Дель Потро зіграв 5 тай-брейків за 3 матчі на Erste Bank Open21 жовтня 2012 , 08:08
Формула-1: Williams налаштовується на боротьбу із топ-командами23 лютого 2013 , 16:22
Монтелла для "Мілана", Вальдес вилетів, Гомес повернувся20 листопада 2013 , 19:04
"Монако" пропонує за двох гравців "Шахтаря" 65 мільйонів31 липня 2014 , 11:51