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      Канадських керлінгістів вигнали з турніру через пияцтво

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      Канадських керлінгістів вигнали з турніру через пияцтво
      Канадських керлінгістів вигнали з турніру через пияцтво / AFP/GETTY

      Команду з керлінгу на чолі з олімпійським чемпіоном Раяном Фрайом вигнали з канадського турніру за погану поведінку та пияцтво.

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      Раян Фрай і його товариші по команді втратили свою фінальну гру в Red Deer Curling Classic в Альберті після того, як фанати та суперники поскаржилися на них.

      Про це повідомляє BBC.

      Група спортсменів розбила щітки для гри та пошкодила роздягальні.

      Вони вийшли, щоб завивати. Вони були надзвичайно п'яні, ламали щітки та лаялися,
      – повідомив один із менеджерів змагань Вейд Турбер. 

      Раян Фрай, який виграв золото для Канади на зимових Олімпійських іграх 2014 року, вже попросив вибачення за інцидент.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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