13:48
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Канадський боксер пообіцяв нокаутувати непереможного українця

      630 Читать новость на русском
      Адоніс Стівенсон пообіцв нокаутувати Олександра Гвоздика
      Адоніс Стівенсон пообіцв нокаутувати Олександра Гвоздика

      Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) впевнений у достроковій перемозі над українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО).

      Незважаючи на те, що чемпіонським поясом володіє саме канадський спортсмен, фаворитом вважають бійця з України. Однак, як каже сам Стівенсон, його не лякає молодість і міць Гвоздика, тому він налаштований відправити його в нокаут.

      Читайте також: Український канал покаже бій Гвоздик – Стівенсон та Уайлдер – Ф'юрі

      Я не відчуваю жодного тиску. Я фінансово забезпечений і можу повісити рукавички на цвях хоч зараз. Але я все ще мотивований доводити, що я найкращий. Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу. Я нокаутую Гвоздика. Завжди намагаюся нокаутувати суперника, тому що саме нокаути продають тебе,
      – сказав Адоніс в інтерв’ю BoxingScene.

      Нагадаємо, що бій за повноцінний титул чемпіона WBC між тимчасовим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександром Гвоздиком і володарем повноцінного титулу Адонісом Стівенсоном відбудеться 2 грудня о 01:20. Двобій прийме арена Videotron Centre у Квебеку (Канада).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сьогодні , 13:20 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 3052
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 листопада , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 7427
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 листопада , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 3116
      Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      27 листопада , 20:01 Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      61031
      Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків
      27 листопада , 19:00 Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків
      2888
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Теніс: Лейтон Х'юїт із перемоги розпочав домашній виставковий турнір
       9 січня 2013 , 12:45
      "Дніпру" і "Металісту" дісталось, Пірло повернеться на суперматч
       24 грудня 2013 , 06:56
      Сьогодні "Динамо", "Дніпро" і "Металіст" дізнаються суперників у Лізі Європи: склад кошиків
       29 серпня 2014 , 09:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук