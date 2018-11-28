Канадський боксер пообіцяв нокаутувати непереможного українця

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) впевнений у достроковій перемозі над українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО).

Незважаючи на те, що чемпіонським поясом володіє саме канадський спортсмен, фаворитом вважають бійця з України. Однак, як каже сам Стівенсон, його не лякає молодість і міць Гвоздика, тому він налаштований відправити його в нокаут.

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Я не відчуваю жодного тиску. Я фінансово забезпечений і можу повісити рукавички на цвях хоч зараз. Але я все ще мотивований доводити, що я найкращий. Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу. Я нокаутую Гвоздика. Завжди намагаюся нокаутувати суперника, тому що саме нокаути продають тебе,

– сказав Адоніс в інтерв’ю BoxingScene.

Нагадаємо, що бій за повноцінний титул чемпіона WBC між тимчасовим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександром Гвоздиком і володарем повноцінного титулу Адонісом Стівенсоном відбудеться 2 грудня о 01:20. Двобій прийме арена Videotron Centre у Квебеку (Канада).

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