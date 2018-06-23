Канадського прем'єра Трюдо оштрафували на 100 доларів через сонцезахисні окуляри

Канадському прем'єр-міністру Джастіну Трюдо довелося сплатити штраф у розмірі 100 доларів через те, що він неправильно заповнив декларацію про доходи / фото з відкритих джерел

Канадському прем'єр-міністру Джастіну Трюдо довелося сплатити штраф у розмірі 100 доларів через те, що він неправильно заповнив декларацію про доходи. Зокрема, очільник канадського уряду не вніс у документ інформацію про подаровані йому сонцезахисні окуляри.