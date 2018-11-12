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      Канадців закликали ховати марихуану від неповнолітніх

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      Фахівці закликають ховати їстівну продукцію з вмістом марихуани від дітей
      Фахівці закликають ховати їстівну продукцію з вмістом марихуани від дітей / theguardian

      Канадські фахівці закликають громадян краще ховати від неповнолітніх їстівну продукцію, в складі якої є марихуана.

      Про це повідомило видання The Guardian.

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      Незважаючи на легалізацію марихуани у країні в жовтні, продаж їстівних товарів з коноплями заборонений щонайменше до 2019 року. Однак це не зупиняє деякі роздрібні та інтернет-магазини. Внаслідок чого на нерегульований ринок потрапляють конопляні солодощі з великою дозою діючої речовини.

      Зазначається, що кольорові упаковки з печивом або мармеладки приваблюють дітей. А оскільки при вживанні канабісу в їжу його ефект помітний не відразу, це ставить їх під загрозу серйозного отруєння.

      У 2017 році, ще до легалізації марихуани, за рік було зафіксовано майже 600 випадків отруєння. При цьому постраждали щонайменше 24 дитини віком менше чотирьох років. Тепер же влада побоюється різкого зростання подібних випадків.

      Наразі згідно із законом в Канаді можна отримати до 14 років в'язниці і штраф до 15 тисяч доларів за частування неповнолітніх наркотиками.

      Нагадаємо, що Канада – друга у світі зняла заборону на вживання марихуани в рекреаційних цілях. Канадські можновладці упевнені: громадські свободи поширюються й на цю сферу, і жителі країни зможуть відповідально розпорядитися наданою свободою.

      Джерело: 24 Канал
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