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      Канадця Стівенсона ввели в штучну кому після нокауту від українця Гвоздика

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      Адоніса Стівенсона ввели в штучну кому
      Адоніса Стівенсона ввели в штучну кому

      Промоутер колишнього чемпіона світу в напівважкій вазі Адоніса Стівенсона Івон Мішель розповів про покращення стану здоров'я свого клієнта.

      Стівенсон був поміщений в штучну кому в якості профілактичного заходу через можливий крововилив у мозок. Він був у стабільному стані.

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      Стан Адоніса перейшов від критичного до стабільного, що є відносно гарною новиною. Він перебуває в контрольованій штучній комі, щоб полегшити одужання. Його сім'я, дружина Сімона дякують всім за втішні повідомлення. Нова інформація з'явиться пізніше,
      – написав Мішель в Twitter.

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

      хроніка подій

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Гвоздик – Стівенсон Олександр Гвоздик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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