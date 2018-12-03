Канадця Стівенсона ввели в штучну кому після нокауту від українця Гвоздика
Промоутер колишнього чемпіона світу в напівважкій вазі Адоніса Стівенсона Івон Мішель розповів про покращення стану здоров'я свого клієнта.
Стівенсон був поміщений в штучну кому в якості профілактичного заходу через можливий крововилив у мозок. Він був у стабільному стані.
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Стан Адоніса перейшов від критичного до стабільного, що є відносно гарною новиною. Він перебуває в контрольованій штучній комі, щоб полегшити одужання. Його сім'я, дружина Сімона дякують всім за втішні повідомлення. Нова інформація з'явиться пізніше,
– написав Мішель в Twitter.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.
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2 груд 2018Гвоздик – Стівенсон: відео бою
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