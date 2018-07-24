Канатоходка пройшлася над Парижем: відео

Канатоходка Тетяна-Мосіо Бангонга пройшлася на висоті 35 метрів над Монмартром, що у Парижі.

Про це пише CBC.

Під час виконання трюк жінка не користувалася страховкою чи іншим обладнанням для безпеки.

У той же час її супроводжував камерний оркестр.

Мовиться, що до шоу жінка готувалася понад рік. А на канаті вона ходить з 8-ми.

Канатоходка над Парижем двитися відео: