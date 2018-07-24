08:59
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Канатоходка пройшлася над Парижем: відео

320 Читать новость на русском
Тетяна-Мосіо Бангонг
Тетяна-Мосіо Бангонг / Кадр з відео

Канатоходка Тетяна-Мосіо Бангонга пройшлася на висоті 35 метрів над Монмартром, що у Парижі.

Про це пише CBC.

Під час виконання трюк жінка не користувалася страховкою чи іншим обладнанням для безпеки.

У той же час її супроводжував камерний оркестр.

Мовиться, що до шоу жінка готувалася понад рік. А на канаті вона ходить з 8-ми.

Канатоходка над Парижем двитися відео:

 

Теги: Новини Франції LifeStyle екстрим
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому українці дозволяють собі читати пропагандистські газети?
сьогодні, 08:40 Чому українці дозволяють собі читати пропагандистські газети?
Петро Охотін 65
Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции
23 липня, 23:00 Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции
Сергій Фурса 425
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Гроші з-під землі: як Київ втрачає на корупції, зокрема, у метро
23 липня, 22:01 Гроші з-під землі: як Київ втрачає на корупції, зокрема, у метро
Михайло Поживанов 2110
Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
23 липня, 20:59 Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
1114
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Стало відомо, скільки людей загинули під час атаки по сирійській базі
 9 квітня , 15:32
Черговий конфуз Трампа: президент США опублікував жорстоке відео
 3 липня 2017 , 13:23
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук