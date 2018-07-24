Канатоходка пройшлася над Парижем: відео
Канатоходка Тетяна-Мосіо Бангонга пройшлася на висоті 35 метрів над Монмартром, що у Парижі.
Про це пише CBC.
Під час виконання трюк жінка не користувалася страховкою чи іншим обладнанням для безпеки.
У той же час її супроводжував камерний оркестр.
Мовиться, що до шоу жінка готувалася понад рік. А на канаті вона ходить з 8-ми.
Канатоходка над Парижем двитися відео:
Джерело: 24 Канал
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