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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія – смертельна загроза для США, – кандидат на посаду голови ЦРУ

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Кандидат на посаду директора ЦРУ назвала жорстоку Росією загрозою для США
Кандидат на посаду директора ЦРУ назвала жорстоку Росією загрозою для США / Фото з відкритих джерел

Кандидат на пост голови ЦРУ Джина Хаспел у середу, 9 травня, проходить перший ступінь свого затвердження на посаді. У письмовому свідоцтві перед сенатським комітетом з розвідки вона назвала Росію однією із загроз для Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Интерфакс".

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Мінлива, але все ще смертельна загроза виходить від терористів, а також від авантюризму Ірану, який дестабілізує; агресивної, іноді жорсткої Росії та від амбіцій Китаю на світовій арені,
– заявила Хаспел.

Зазначимо, що посада глави ЦРУ є вакантною після того, як у березні президент США Дональд Трамп вирішив відправити у відставку Рекса Тіллерсона з поста держсекретаря США і запропонував призначити на його місце директора ЦРУ Майка Помпео. Наступником запропонували розглянути Джину Хаспел.

Нагадаємо, США сповістили про введення санкцій проти кількох російських військових структур. Серед цих структур фігурують конструкторське бюро, Інститут Міноборони РФ та навчальний центр під Санкт-Петербургом.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Дональд Трамп Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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