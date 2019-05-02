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      Кандидат у президенти Казахстану провалив іспит з мови: ЦВК зняла його з передвиборчої гонки

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      У Казахстані ЦВК зняла кандидата в президенти з виборів, бо він провалив іспит з мови
      У Казахстані ЦВК зняла кандидата в президенти з виборів, бо він провалив іспит з мови / 24.kz

      У Казахстані Центральна виборча комісія вирішила зняти кандидата у президенти Жуматая Алієва. Громадський діяч не склав іспит з державної мови.

      Засідання лінгвістичної комісії відбулося 2 травня, пише Tengrinews.kz. Після засідання члени комісії вирішили відмовити Алієву в реєстрації кандидатом у президенти згідно з другим пунктом постанови ЦВК.

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      Член лінгвістичної комісії Аділь Ахметов зазначив, що Алієв у письмовому завданні він допустив 19 помилок із пунктуації та стилістики.

      У Казахстані вперше за останні 30 років президентські вибори відбуватимуться без Нурсултана Назарбаєва. Все тому, що він у кінці березня офіційно пішов у відставку. А 9 квітня його наступник оголосив про позачергові президентські вибори. Касим-Жомарт Токаєв взявся виконувати обов'язки президента Казахстану. Він вже анонсував перевибори, які мають відбутися 9 червня.

      Що відомо про Жуматая Алієва? Він був висунутий громадським об'єднанням "Халиқ демографіяси" 26 квітня 2019 року. У різні роки він працював в Адміністрації президента, був ректором Центрально-Азіатського університету, заступником голови Асамблеї народу Казахстану, з 2012 по 2016 роки – депутатом Мажилісу V скликання.

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      Теги: Новини політики Новини Казахстану ЦВК
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