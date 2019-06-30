Кандидат від "Слуги народу" Куницький перетинав кордон України з паспортом іноземної держави

Кандидат у народні депутати від "Слуги народу", який балотується у 169 окрузі Харкова, Олександр Куницький перетинав український кордон користуючись паспортом іноземного громадянина. Цей факт зафіксували компетентні державні органи, які передали відповідні документи до ЦВК. Тепер у комісії вирішують, чи скасовувати реєстрацію кандидатом Куницького.

Про це стало відомо під час засідання Центральної виборчої комісії.

"У ЦВК є факти, що підтверджують перетин громадянином України (Олександром Куницьким – редакція) державного кордону України за паспортом громадянина іншої держави. Ці відомості були надані ЦВК компетентними державними органами, і комісія має їх детально вивчити, оцінити усі обставини і після цього тільки буде надана їм оцінка", – заявила член ЦВК Ольга Желтова, повідомляє "112 Україна".

У Центрвиборчкомі також повідомили, що зараз питання щодо зняття з реєстрації кандидатом у нардепи Олександра Куницького на етапі розгляду відповідних документів. "У ЦВК є абсолютно всі документи, вони зараз розглядуються. Тобто питання зараз у тому, щоб розглянути всі документи", – уточнив радник голови ЦВК з медійних питань Олександр Остапа.

Відповідно, якщо будуть знайдені підстави для втрати права балотуватися у народні обранці, то ЦВК буде вимушена скасувати реєстрацію Олександра Куницького. При цьому поки невідомо, коли комісія оголосить свій вердикт щодо участі кандидата від "Слуги народу" у 162 окрузі на дострокових парламентських виборах України.

Нагадаємо, Олександр Куницький балотується у 169 окрузі Харкова від політичної партії "Слуга народу". Кандидат також відомий своєю блогерською діяльністю у місті. Влітку 2015 року Олександра Куницького депортували з території України через порушення прикордонного режиму. Таку інформацію повідомив позафракційний нардеп Олександр Денисенко. Крім того, Денисенко стверджує, що кандидат від "Слуги народу" Куницький неодноразово користувався паспортом громадянина Ізраїлю при перетині російсько-українського кордону весною 2019 року.