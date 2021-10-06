Кандидата в мери Харкова пограбували в потязі

Дорогою з Києва у потязі обікрали кандидата в мери Харкова Дениса Ярославського. У нього вкрали ноутбук, гроші та документи.

Ярославського пограбували вночі, коли він спав. Про інцидент юрист розповів одразу зранку 6 жовтня.

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Викрали поки спав

Чоловік розповідає, що він їхав потягом з Києва до Харкова. Коли Ярославський зранку прокинувся, то помітив, що зі столу зникла його сумка. У ній був ноутбук, гроші, документи та інші цінні речі.

Я прокинувся зараз в поїзді, під'їжджаю до Харкова. І звернув увагу, що зі столу у мене пропала сумка з MacBook, документами, грошима та особистими речами. Проспав. Буває,

– каже Денис Ярославський.

До того ж юрист додав, що не сподівається знайти свої речі. Він просто хоче розповісти про крадіжку, бо знає, що це не перший і не останній випадок.

Коли на станції Ярославський прийшов писати заяву в поліцію, ще двоє пасажирів скаржилися на зникнення речей. В одного з них зник телефон, у другого – теж мобільний і кросівки.

Ярославський каже, що в потягах потрібна поліція, яка б спостерігала за порядком. Раніше це питання оговорювали, але безрезультатно.

У поїзді обікрали кандидата в мери Харкова Ярославського: відео