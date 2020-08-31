"Слуга народу" 31 серпня провела свій з’їзд, на якому офіційно оголосила кандидата від партії у мери Києва. За пост міського голови столиці боротиметься Ірина Верещук.

На з’їзді "слуг народу" 31 серпня стало відомо, хто балотуватиметься у мери Києва, повідомляє 24 канал.

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За посаду міського голови столиці від "Слуги народу" боротиметься Ірина Верещук.

Напередодні партія "Слуга народу" провела праймеріз серед 5 кандидатів на посаду мера Києва. За трьома критеріями перемогу здобула Верещук.

Свою підтримку її кандидатури у майбутніх виборчих перегонах висловив раніше і Володимир Зеленський. Штаб Верещук на виборах мера столиці очолить Олександр Корнієнко – перший заступник фракції у парламенті.

До слова, за результатами опитування Центру Разумкова, за Верущук готові проголосувати 5,5% усіх опитаних, або 6% тих, хто готовий взяти участь у виборах.

Що відомо про Ірину Верещук

Народилася 30 листопада 1979 року у Раві-Руській на Львівщині. Заміжня вдруге, обидва чоловіки – військові.

Навчалася у Військовому інституті при Львівській політехніці, який закінчила з відзнакою за спеціальністю "Міжнародна інформація".

А також на правничому факультеті Львівського університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство».

Була стипендіаткою Польсько-американського фонду Свободи за програмою імені Лейна Кіркланда.

5 років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних Силах України.

У 2010 році Верещук працювала заступницею голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики, а 30 жовтня стала меркинею Рави-Руської (Львівщина).

Ірина Верещук у квітні 2015 року була однією з ініціаторів і організаторів соціальної платформи "Важливий кожен", автором пропозицій соціально орієнтованих реформ.

була кандидаткою у народні депутати на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року, але перемогу не отримала.

У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 29 у списку як безпартійна.

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