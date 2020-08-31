Ірина Верещук стала офіційною кандидаткою у мери Києва від "Слуги народу"
"Слуга народу" 31 серпня провела свій з’їзд, на якому офіційно оголосила кандидата від партії у мери Києва. За пост міського голови столиці боротиметься Ірина Верещук.
На з’їзді "слуг народу" 31 серпня стало відомо, хто балотуватиметься у мери Києва, повідомляє 24 канал.
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За посаду міського голови столиці від "Слуги народу" боротиметься Ірина Верещук.
Напередодні партія "Слуга народу" провела праймеріз серед 5 кандидатів на посаду мера Києва. За трьома критеріями перемогу здобула Верещук.
Свою підтримку її кандидатури у майбутніх виборчих перегонах висловив раніше і Володимир Зеленський. Штаб Верещук на виборах мера столиці очолить Олександр Корнієнко – перший заступник фракції у парламенті.
До слова, за результатами опитування Центру Разумкова, за Верущук готові проголосувати 5,5% усіх опитаних, або 6% тих, хто готовий взяти участь у виборах.
Що відомо про Ірину Верещук
- Народилася 30 листопада 1979 року у Раві-Руській на Львівщині. Заміжня вдруге, обидва чоловіки – військові.
- Навчалася у Військовому інституті при Львівській політехніці, який закінчила з відзнакою за спеціальністю "Міжнародна інформація".
- А також на правничому факультеті Львівського університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство».
- Була стипендіаткою Польсько-американського фонду Свободи за програмою імені Лейна Кіркланда.
- 5 років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних Силах України.
- У 2010 році Верещук працювала заступницею голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики, а 30 жовтня стала меркинею Рави-Руської (Львівщина).
- Ірина Верещук у квітні 2015 року була однією з ініціаторів і організаторів соціальної платформи "Важливий кожен", автором пропозицій соціально орієнтованих реформ.
- була кандидаткою у народні депутати на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року, але перемогу не отримала.
- У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 29 у списку як безпартійна.
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Що відомо про місцеві вибори у 2020 році
- 11 серпня ЦВК сформувала 532 територіальні виборчі комісії для проведення місцевих виборів.
- Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за постанову про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня. 23 липня вона набула чинності.
- Вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
- Згідно з документом, вибори на тимчасово окупованих територіях України призначать згідно зі встановленими законами порядками за умови припинення окупації та агресії Росії проти України.
- Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.
- У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан.