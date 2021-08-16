Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст, народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. У Кривому Розі буде боротьба між кількома політсилами, насамперед – між "Слугою народу" й "Опозиційною партією – За життя".

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"Думаю, що буде кандидат від "Слуги народу" і буде кандидат від клану Вілкулів", – зазначив Лещенко.

Клан Вілкулів і ОПЗЖ

Щодо Вілкулів, балотуватися може як батько – Юрій Вілкул, ексмер Кривого Рогу, так і син – Олександр Вілкул, екснардеп від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку". За словами Лещенка, усе залежатиме від того, які у них стосунки з олігархом Рінатом Ахметовим, котрий має вплив на місто.

Буде кандидат, якого ОПЗЖ намагатиметься представити як "спадкоємця" Павлова,

– зауважив Лещенко.

"Слуга народу" в Кривому Розі

Журналіст наголосив, що наразі жодна політсила не анонсувала своєї участі у виборах мера Кривого Рогу. Втім, "Слуга народу" намагатиметься вдруге зайняти цю посаду, оскільки це рідне місто президента Володимира Зеленського.

"У загальній картині електорату це не є великі цифри, але психологічно й політично важливо, щоб рідне місто (Зеленського – 24 канал) очолював лояльний до президента політик", – підкреслив Лещенко.

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Вбивство Павлова

Поки у поліції встановлюють обставини загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, у ОПЗЖ розкидаються скандальними заявами. Зокрема політики Вадим Рабінович та Ілля Кива транслюють думки, що це вбивство, та розвішують політичні ярлики.

Не виключаю, що ця риторика – не намагання встановити істину, а бажання змагатися за наступного мера в Кривому Розі,

– пояснив Лещенко.

Екснардеп додав, що представники ОПЗЖ намагаються показати загиблого Павлова як жертву політичної розправи. У такий спосіб спробують покращити шанси для своєї партії на виборах.

За словами журналіста, конкретні прізвища кандидатів стануть відомі після оголошення дострокових виборів. Для цього у вересні має зібратися Верховна Рада. Відтак вибори у Кривому Розі відбудуться або наприкінці 2021 року, або вже у 2022 році.

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