Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – хто вони претенденти на звання першої леді та джентельмена, секрети успіху кандидата Зеленського та чому повернулася терористка Світлана Дрюк.
1. Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
Вона воювала проти українців, а тепер покаялася. Терористка "ДНР" Світлана Дрюк із позивним "Вітерець" перейшла на бік України. Оприлюднено інтерв'ю з ополченкою було у день, коли її діти виїхали з "ДНР".
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2. Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці
За чотири тижні до виборів президента шоумен Володимир Зеленський продовжує лідирувати у рейтингу політичних вподобань українців. Тому не виключено, що він зрештою таки переможе.
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3. Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
Ви напевно чули вислів: хто за дівчину платить, той її і танцює. Вибачте за сексизм, але цей вислів ідеально підходить до опису фінансування політичних партій і рухів. Одні, у світі їх прийнято називати правими, фінансуються великим капіталом. Відповідно їх інтереси воно і просувають.
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4. Печальный праздник весны в "ЛНР"
Утром 8 марта по единственному местному телеканалу показывали награждение женщин "главой" "ЛНР" и "мэром" Луганска к Международному женскому дню в Доме культуры им. Ленина.
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5. Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України
Кажуть, за кожним успішним чоловіком стоїть непересічна жінка. Хто вони, жінки кандидатів в президенти?
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