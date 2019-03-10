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      Блоги тижня

      Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – хто вони претенденти на звання першої леді та джентельмена, секрети успіху кандидата Зеленського та чому повернулася терористка Світлана Дрюк.

      1. Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України

      Світлана Дрюк

      Вона воювала проти українців, а тепер покаялася. Терористка "ДНР" Світлана Дрюк із позивним "Вітерець" перейшла на бік України. Оприлюднено інтерв'ю з ополченкою було у день, коли її діти виїхали з "ДНР".

      Читайте більше матеріалів про "ЛДНР"

      2. Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці

      Зеленський Володимир

      За чотири тижні до виборів президента шоумен Володимир Зеленський продовжує лідирувати у рейтингу політичних вподобань українців. Тому не виключено, що він зрештою таки переможе.

      Всі статті про кандидата Володимира Зеленського

      3. Президентом України стане не кандидат, а його спонсор

      Президентські вибори-2019

      Ви напевно чули вислів: хто за дівчину платить, той її і танцює. Вибачте за сексизм, але цей вислів ідеально підходить до опису фінансування політичних партій і рухів. Одні, у світі їх прийнято називати правими, фінансуються великим капіталом. Відповідно їх інтереси воно і просувають.

      Новини та статті про президентські вибори-2019

      4. Печальный праздник весны в "ЛНР"

      Печальный праздник весны в

      Утром 8 марта по единственному местному телеканалу показывали награждение женщин "главой" "ЛНР" и "мэром" Луганска к Международному женскому дню в Доме культуры им. Ленина.

      Блог о жизни в оккупированном Луганске

      5. Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України

      Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України

      Кажуть, за кожним успішним чоловіком стоїть непересічна жінка. Хто вони, жінки кандидатів в президенти?

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Публікації Війна Новини Луганська Тероризм Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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