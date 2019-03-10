Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – хто вони претенденти на звання першої леді та джентельмена, секрети успіху кандидата Зеленського та чому повернулася терористка Світлана Дрюк.

1. Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України







Вона воювала проти українців, а тепер покаялася. Терористка "ДНР" Світлана Дрюк із позивним "Вітерець" перейшла на бік України. Оприлюднено інтерв'ю з ополченкою було у день, коли її діти виїхали з "ДНР".



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2. Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці







За чотири тижні до виборів президента шоумен Володимир Зеленський продовжує лідирувати у рейтингу політичних вподобань українців. Тому не виключено, що він зрештою таки переможе.



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3. Президентом України стане не кандидат, а його спонсор







Ви напевно чули вислів: хто за дівчину платить, той її і танцює. Вибачте за сексизм, але цей вислів ідеально підходить до опису фінансування політичних партій і рухів. Одні, у світі їх прийнято називати правими, фінансуються великим капіталом. Відповідно їх інтереси воно і просувають.



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4. Печальный праздник весны в "ЛНР"







Утром 8 марта по единственному местному телеканалу показывали награждение женщин "главой" "ЛНР" и "мэром" Луганска к Международному женскому дню в Доме культуры им. Ленина.



Блог о жизни в оккупированном Луганске

5. Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України







Кажуть, за кожним успішним чоловіком стоїть непересічна жінка. Хто вони, жінки кандидатів в президенти?



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