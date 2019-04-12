Кандидати в президенти закрили очі на тему трудової міграції, наче її немає, – Кость Бондаренко

Кандидати в президенти України під час передвиборчої кампанії закрили очі на тему трудової міграції, наче її нема.

Про це 112.ua заявив керівник фонду "Українська політика" Кость Бондаренко.

За його словами, у жодного з кандидатів ця тема не була номером один.

Дійсно, кандидати якщо й говорили про трудову міграцію, то тільки побіжно. Вони поводилися з цією гострою темою, як маленькі діти, які, граючи в хованки, зажмурюють очі: я тебе не бачу, отже, тебе немає,

– сказав Бондаренко.

Згідно із дослідженням Центру економічних стратегій, кількість трудових мігрантів з України в 2015-2017 рр. становила 4 млн осіб. Найпопулярнішими напрямками є Росія та Польща. Частково саме з цієї причини політики намагалися обходити тему трудової міграції як "непросту і слизьку", зазначив Бондаренко.

Через трудову міграцію Україна вже відчуває гострий дефіцит будівельників, водіїв-далекобійників, зварювальників, сантехніків, механіків і направників, спеціалістів IT-сфери.

У зв'язку з трудовою міграцією для України актуальною є ще й така проблема, як заміщення людей, котрі виїхали, зазначають експерти. Процес відбувається під впливом такого серйозного фактора, як низькі зарплати. "На зміну українцям, які виїхали з країни, можуть приїхати тільки люди, які погодяться на реально невисокі доходи і низькі українські зарплати", – сказав Кость Бондаренко.

Таким чином, до нас будуть їхати вихідці з Африки, Близького Сходу, Пакистану. В країні вже помітний значний наплив іммігрантів з Афганістану, Азербайджану, країн Середньої Азії.

Результатом цього процесу може стати те, що вже незабаром структура населення України може кардинально змінитися.

"Якщо в політиці та економіці нічого не зміниться і процеси будуть розвиватися, як тепер, через 1-2 покоління в Україні чорношкіре населення буде таким самим звичним явищем, як у Європі", – сказав Кость Бондаренко.