Кандидатів і виборців МВС пропонує садити у в'язницю за підкуп

За підкуп виборців мають відповідати і ті, хто підкуповують, і ті, хто беруть "подарунки". Міністерство презентувало законопроект, який передбачає покарання за фальсифікації на виборах.

Яким же чином він буде діяти на практиці в ефірі 24 Каналу розповіла Ольга Айвазовська, яка у складі громадських організацій допомагала чиновникам із законопроектом.

Це не є порушенням виборчого законодавства, але якщо політичні партії, які отримають державне фінансування чи не отримають його, не подадуть інформацію щодо додатків по цій благодійності у своїх фінансових звітах за рік НАЗК, тоді це є предметом для глибокого розслідування, і тоді можливе позбавлення державного фінансування, що є доволі великим ресурсом для політичних сил сьогодні,

– наголосила експерт.

За її словами, зараз є фіксація медіа з боку тих чи інших активістів, є логотип політичних партій. Сама політична партія на своїх веб-порталах чи в соціальних мережах поширює цю інформацію, відтак, просто списати на благодійних фонд це неможливо.

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Ці видатки повинні бути включені в річний фінансовий звіт партій, отримає вона фінансування чи не отримає. Неправдива інформація в цих звітах включає ряд санкцій і притягнення до відповідальності особи, яка є керівником посади, яка підписує цей звіт.

Щодо виборчого процесу, то наше завдання – притягнути до відповідальності організаторів та замовників, кінцевих бенефіціарів підкупу. Ми знаємо, що підкупцями не є локальні, маленькі, поодинокі дотації. Це переважно система, у якій можуть бути залучені десятки тисяч громадян, які, на жаль, зневірились у політиці в Україні в цілому, або ж вважають, що це є норма, тому лояльно ставляться до грошей під час виборів,

– резюмувала Ольга Айвазовська.

На старті штаби купують у попередніх власників базу даних громадян, які на попередніх виборах були схильні до продажу свого голосу, незалежно яка партія чи кандидат організовували цей процес.