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Кандидатів у прокурори обиратимуть без стажу та співбесід, – Луценко

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Кандидати у прокурори без стажу та співбесід, – Луценко
Кандидати у прокурори без стажу та співбесід, – Луценко / oligarh.media

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в найближчий рік планує заповнити понад 300 вакансій в місцевих прокуратурах за новим принципом обрання кандидатів.

Про це інформує "Українська правда".

Про це Юрій Луценко сказав під час спілкування з журналістами після відкриття навчання зі спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора в Національній академії прокуратури України, 16 квітня. За його словами, наразі є 330 вакансій на 307 слухачів академії, які мають через рік, після закінчення навчання, стати місцевими прокурорами.

Я очікую нової крові, яка заходить у прокуратуру. Бо це вперше, коли абсолютна більшість, майже 80%, люди з поза системи,
– сказав Луценко.

Він зазначив, що це молоді та амбіційні люди, які "мають змінити ставлення у місцевих прокуратурах до людей, закону і справедливості".

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На питання, яка відмінність від попереднього набору прокурорів, Луценко відповів, що попередній набір був через конкурс, який проводився навіть не в академії.

"Здається, вони складали тести, а потім на співбесіді, у тому числі, і з Генпрокурором, обирали кандидата. По суті, співбесіда визначала все. У результаті із 200 людей – 178 прокурорів пройшли зі старої системи і лише 22 – нових. Із них вижили в органах прокуратури лише одиниці", – сказав очільник ГПУ.

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Він додав, що тоді змін не відбулося, оскільки "кожен місцевий керівник хотів бачити знайомих йому людей". Він зазначив, що більшість людей звільнилося через недовіру до такого методу обрання кандидатів на посади та низькі зарплати.

Сьогодні ми маємо абсолютно відкриту систему, де я не маю жодного впливу на результати тестів і ніхто з керівників підрозділів не має. Не буде жодних співбесід. Йдеться лише про тести, екзамени, модулі. Результат покаже державна атестація,
– заявив Генпрокурор.

Луценко пояснив, що якщо кандидати, які покажуть найвищі результати, скажуть, що хочуть працювати прокурорами, наприклад, конкретно Дніпропетровської чи будь-якої іншої прокуратури, то ніхто не зможе їм у цьому завадити, вони будуть призначені на ці посади автоматично. Також він додав, що заробітна плата місцевих прокурорів буде стартувати від 13 тисяч гривень.

"Погодьтеся, що в місцевих прокуратурах – це достойна заробітна плата. Особливо у порівнянні з іншими нашими співвітчизниками, які мають, на жаль, набагато менші доходи", – сказав керівник ГПУ.

За його словами, оскільки більшість випадків "побутової корупції" саме через низькі зарплати, то просто необхідно збільшити прокурорам заробітну плату. Він зазначив, що головна зміна наразі у тому, що двері відкриті для тих, хто раніше ніколи не працював в органах прокуратури.

Теги: Новини політики Новини України Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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