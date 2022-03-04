У Каневі, Білій Церкві, Василькові – повітряна тривога

4 березня 2022 , 22:25
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Джерело:

телеграм Суспільне Черкаси

У низці міст України увечері 4 березня лунає повітряна тривога. Зокрема, у Каневі сповістили про небезпеку о 22:23.

Сигнал тривоги у Білій Церкві та Василькові пролунав близько 22:25. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.

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Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Легковажити не можна. Дотримання цього правила рятує життя.

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Автор: Мар'яна Бекало