У Каневі, Білій Церкві, Василькові – повітряна тривога
4 березня 2022 , 22:25Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільне Черкаси
У низці міст України увечері 4 березня лунає повітряна тривога. Зокрема, у Каневі сповістили про небезпеку о 22:23.
Сигнал тривоги у Білій Церкві та Василькові пролунав близько 22:25. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.
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Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Легковажити не можна. Дотримання цього правила рятує життя.
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