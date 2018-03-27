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Каннський фестиваль заборонив брати участь у конкурсі фільмам Netflix

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Каннський фестиваль не допустив до конкурсу фільми Netflix
Каннський фестиваль не допустив до конкурсу фільми Netflix / 24 Канал

Каннський кінофестиваль не дозволив відомому телевізійному сервісу Netflix демонструвати свої фільми.

Стрічки Netflix не відповідають формату Каннського кінофестивалю, йдеться в інтерв’ю директора фестивалю Тьєррі Фремо журналу Film Francais, повідомляє The Village.

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Керівництво фестивалю не хоче, аби фільми-учасники з’являлись в інтернеті раніше прем’єри у Франції. Також, за правилами конкурсу, усі картини мають вийти у прокат.

Фільми Netflix доступні тільки онлайн, тому компанія не може виконати умови конкурсу. Фремо зазначив, що торік вони зробили виняток для двох стрічок сервісу. Директор сподівався, що зможе переконати Netflix випустити картини у прокат, однак сервіс відмовив.

Директор фестивалю також зазначив, що Netflix зможе показати свої фільми в рамках фестивалю, але поза конкурсною програмою.

Нагадаємо,цьогоріч Каннський фестиваль запровадив більш жорсткі правила для учасників. Зокрема, скасували допрем’єрні покази для журналістів та кінокритиків і заборонили селфі на червоній доріжці.

Теги: LifeStyle Кіно Каннський кінофестиваль
Джерело: 24 Канал
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