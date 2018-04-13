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Каннський кінофестиваль 2018 оголосив конкурсну програму

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Програма Каннського кінофестивалю 2018
Програма Каннського кінофестивалю 2018 / Фото з соцмереж

71-1 Каннський кінофестиваль, який відбудеться з 8 по 19 травня на Лазуровому березі у Франції, оголосив конкурсну програму. До основної частини увійшло більше 40 фільмів.

Про це повідомляють на офіційному сайті заходу.

Як сповіщають організатори кінофестивалю, урочисту подію відкриє драматична стрічка Асгара Фархаді "Всі знають".

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Загалом, до основної конкурсної програми Каннського фестиваю 2018 увійшли такі фільми:

• "На війні", режисер Стефан Бризе;

• "Догмен", реж. Маттео Гарроне;

• "Образ і мова", Жан-Люк Годар;

• "Асако 1 і 2", Рюсуке Хамагуті;

• "Задоволення, любов і біг", Крістоф Оноре;

• "Дівчата сонця", Єва Хассон;

• "Попелястий – найчистіший білий", Цзя Чжанке;

• "Магазинні злодюжки", Хірокадзу Корееда;

• "Капернаум", Надін Лабакі;

• "Палаючий", Лі Чхан-дон;

• "Чорний клановець", Спайк Лі;

• "Біля Сілвер-Лейк", Девід Роберт Мітчелл;

• "Три обличчя", Джафар Панахі;

• "Холодна війна", Павло Павликівський;

• "Щасливий Лазар", Аліче Рорвахер;

• "Йомеддин", А. Б. Шоукі;

• "Літо", Кирило Серебренніков.

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Оголошенння програми Каннського кінофестивалю 2018

У секції "Особливий погляд", в журі якої входить Бенісіо Дель Торо, представлені:

• "Межа", Алі Аббасі;

• "Софія", Мер'єм Бенмбарек;

• "Лоскіт", Ерік Метайе і Андреа Бескрон;

• "Пікнік на узбіччі", Бі Ґань;

• "Манто", Нандіта Дас;

• "Секс-стрічка", Антуан Дерозьер;

• "Дівчина", Люка Дон;

• "Уста ангела", Ванесса Філхо;

• "Ейфорія", Валерія Голіно;

• "Моя улюблена тканина", Гайа Рідоті;

• "Друг", Ванурі Кауй;

• "Браконьєри", Етьєн Каллас;

• "В моїй кімнаті", Ульріх Келер;

• "Ангел", Луїс Ортега;

• "Ніжна байдужість світу", Адильхан Ержанов.

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Також в рамках програми "Каннська класика" відбудеться показ "Космічної Одіссеї" Стенлі Кубрика, яку представить Крістофер Нолан. А поза конкурсною програмою вперше покажуть стрічку "Соло. Зоряні війни. Історії" Рона Говарда і фільм "Ле-Гран Бан" Жиль Леллуша.

Варто додати, що цьогоріч Каннський фестиваль запровадив більш жорсткі правила для учасників. Зокрема, скасували допрем’єрні покази для журналістів та кінокритиків і заборонили селфі на червоній доріжці.

Нагадаємо, що головою журі 71-го Каннського кінофестивалю цього року стане актриса Кейт Бланшетт. Також Каннський кінофестиваль не дозволив відомому телевізійному сервісу Netflix демонструвати свої фільми, оскільки стрічки Netflix не відповідають формату події і керівництво фестивалю не хоче, аби фільми-учасники з’являлись в інтернеті раніше прем’єри у Франції.

Теги: LifeStyle Новини Франції Кіно Каннський кінофестиваль Новини культури
Джерело: 24 Канал
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