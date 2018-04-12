Каннський кінофестиваль 2018 представив офіційний постер

71-й Каннський кінофестиваль, який цього року пройде з 8 по 19 травня, представив свій офіційний постер. Плакат прикрасили кадром із фільму Жан-Люка Годара "Божевільний П'єро" 1965 року.

Про це організатори фестивалю повідомили на офіційному сайті.

Автором постеру став 27-річний графічний дизайнер Флоре Макін, який надихнувся роботою французького фотографа Жоржа П'єра та показав героїв фільму "Божевільний П'єро" Жана-Поля Бельмондо і Анну Каріну.

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На картині актори зі стрічки припіднялись зі своїх поруч припаркованих машин та романтично поцілувались.



Офіційний постер 71-го Каннського кінофестивалю 2018

Нагадаємо, що головою журі 71-го Каннського кінофестивалю цього року стане актриса Кейт Бланшетт.