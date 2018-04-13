15:32
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Каннський кінофестиваль розіграє тисячу безкоштовних квитків: як потрапити на подію

82
Каннський кінофестиваль
Каннський кінофестиваль / Фото з соцмереж

Іменитий Каннський кінофестиваль, який щорічно проводиться на Лазуровому березі Франції, збирає всіх найвідоміших представників кіноіндустрії для нагородження у номінаціях. Цього року подію зможуть відвідати навіть звичайні кіномани.

Про це повідомляють організатори Каннського кінофестивалю на офіційному сайті.

Цьогоріч представники 71 церемонії нагородження, яка відбуватиметься в період з 8 по 19 травня, оголосили про проведення конкурсу, де будь-який бажаючий віком від 18 до 28 років зможе виграти пропускний квиток.

Читайте також: Каннський кінофестиваль 2018 представив офіційний постер

Такий документ дозволить три дні безкоштовно відвідувати всі сеанси фестивалю без наявності запрошення або ж акредитації. Для перемоги потрібно заповнити спеціальну заяву та написати мотиваційний лист, в якому слід розповісти про свою любов до кіно та пояснити, чому людина хоче потрапити на фестиваль.

Автори тисячі найяскравіших і переконливих листів і отримають запрошення від організаторів.

Нагадаємо, що головою журі 71-го Каннського кінофестивалю цього року стане актриса Кейт Бланшетт.

Теги: Кіно LifeStyle Каннський кінофестиваль Новини Франції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
сьогодні, 13:36 У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
2796
На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
сьогодні, 14:08 На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
859
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук