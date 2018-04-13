Каннський кінофестиваль розіграє тисячу безкоштовних квитків: як потрапити на подію

Іменитий Каннський кінофестиваль, який щорічно проводиться на Лазуровому березі Франції, збирає всіх найвідоміших представників кіноіндустрії для нагородження у номінаціях. Цього року подію зможуть відвідати навіть звичайні кіномани.

Про це повідомляють організатори Каннського кінофестивалю на офіційному сайті.

Цьогоріч представники 71 церемонії нагородження, яка відбуватиметься в період з 8 по 19 травня, оголосили про проведення конкурсу, де будь-який бажаючий віком від 18 до 28 років зможе виграти пропускний квиток.

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Такий документ дозволить три дні безкоштовно відвідувати всі сеанси фестивалю без наявності запрошення або ж акредитації. Для перемоги потрібно заповнити спеціальну заяву та написати мотиваційний лист, в якому слід розповісти про свою любов до кіно та пояснити, чому людина хоче потрапити на фестиваль.

Автори тисячі найяскравіших і переконливих листів і отримають запрошення від організаторів.

Нагадаємо, що головою журі 71-го Каннського кінофестивалю цього року стане актриса Кейт Бланшетт.