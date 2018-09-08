Канцлера Австрії у Македонії помилково зустріли латвійським прапором

Македонія прийняла помилково зустріла канцлера Австрії під латвійським прапором.

Про це повідомляє видання Vijesti.

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Офіційна зустріч проходила у місті Скоп'є, на неправильний прапор спочатку звернули увагу австрійські журналісти, які висвітлювали візит Курца до Македонії.

Прапори Латвії та Австрії дуже схожі – червоні з білою смугою посередині. Щоправда прапор Австрії вирізняється більш яскравим червоним кольором і більш широкою білою смугою. І якщо відтінок червоного на прапорі, який вивісили у Скоп’є з нагоди візиту Курца, нагадує австрійський, то ширина білої смуги така як у прапора Латвії.

Візит канцлера Австрії до Македонії є своєрідною підтримкою референдуму щодо зміни назви Македонії, який відбудеться цього місяця.

Нагадаємо, 30 вересня у Македонії проведуть референдум про зміну назви країни, що відкриває їй шлях у ЄС і НАТО. Також вже провели соцопитування, чи підтримують жителі зміну назви. Згідно з результатами понад 40% підтримують угоду з Грецією.